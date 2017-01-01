У Києві на вулиці Інститутській експерти проводять слідчі дії

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У справі про розстріли під час Революції гідності проводяться нові експертизи

Навпроти входу на станцію метро «Хрещатик» на вулиці Інститутській у Києві проходять слідчі дії. Про це повідомляє кореспондент «Главкома».

Фахівці проводять експертизу за свідченнями у справі про розстріл людей у центрі столиці під час Революції гідності в лютому 2014 року. Криміналісти фіксують різні показники щодо ймовірних вогньових точок та місць попадання куль.

Як раніше заявляв адвокат спецназівців Олександр Горошинський, яких звинувачують у розстрілі активістів Майдану, у справі «беркутівців» було проведено більше 40 балістичних експертиз, і 36 з них нічого не показали. Втім, також відомо, що експертизи і слідство ще триває. Адже у справі досі з’являються нові свідчення, які криміналісти мають перевірити.

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