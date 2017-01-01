У Києві напали на народну артистку (ФОТО)

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Наталія Шелепницька

Нападник вибив скло в автівці артистки і викрав сумку

27 січня на оперну співачку і народну артистку України Наталію Шелепницьку напали і пограбували. Про це повідомляє ТСН.

Пограбування артистки відбулося в районі станції метро «Осокорки» в Києві.

Її авто «підрізали» біля торгового центру, через що жінці довелося зупинитися на узбіччі біля заправки. Після інциденту вона вийшла з авто, а на неї напав невідомий, вибивши скло та викравши сумку.

«Коли я сіла в машину, зрозуміла, що з автомобілем щось не те. На панелі загорівся сигнал, але я ще могла їхати. Доїхавши до заправки WOG, я змушена була зупинитися на узбіччі, тому що машину вже дуже вело вправо. Зателефонувала чоловікові і в цю мить з криком злочинець вибиває бічне скло, хапає сумку і тікає. Скло посипалось на мене, я була настільки налякана, що не відразу зрозуміла, що відбувається», - поскаржилася артистка журналістам.

Як повідомлялося, у суботу, 28 січня, ввечері подвійна аварія на проспекті Перемоги в Києві паралізувала рух у бік центру столиці.

Джерело: Українські новини