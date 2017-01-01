  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    У Києві напали на народну артистку (ФОТО)

    • Сьогодні, 09:11
    • Розсилка
    Наталія Шелепницька
    Наталія Шелепницька

    Нападник вибив скло в автівці артистки і викрав сумку

    27 січня на оперну співачку і народну артистку України Наталію Шелепницьку напали і пограбували. Про це повідомляє ТСН.

    Пограбування артистки відбулося в районі станції метро «Осокорки» в Києві.

    Її авто «підрізали» біля торгового центру, через що жінці довелося зупинитися на узбіччі біля заправки. Після інциденту вона вийшла з авто, а на неї напав невідомий, вибивши скло та викравши сумку.

    1 з 4
    на весь екран згорнути
    У Києві напали на народну артистку (ФОТО)
    У Києві напали на народну артистку (ФОТО)
    У Києві напали на народну артистку (ФОТО)
    У Києві напали на народну артистку (ФОТО)

    «Коли я сіла в машину, зрозуміла, що з автомобілем щось не те. На панелі загорівся сигнал, але я ще могла їхати. Доїхавши до заправки WOG, я змушена була зупинитися на узбіччі, тому що машину вже дуже вело вправо. Зателефонувала чоловікові і в цю мить з криком злочинець вибиває бічне скло, хапає сумку і тікає. Скло посипалось на мене, я була настільки налякана, що не відразу зрозуміла, що відбувається», - поскаржилася артистка журналістам.

    8_05

    Як повідомлялося, у суботу, 28 січня, ввечері подвійна аварія на проспекті Перемоги в Києві паралізувала рух у бік центру столиці.

    Джерело: Українські новини

    Читайте також
    Київ
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ