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    Столичні правоохоронці розшукують двох чоловіків, які напали на суддю

    • Сьогодні, 07:23
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    Напад на суддю стався у Святошинському районі

    Правоохоронці Святошинського управління поліції розшукують двох чоловіків, які намагалися спричинили тілесні ушкодження судді Апеляційного господарського суду м. Києва. 

    Про це повідомляє прес-служба Нацполіції.

    Про напад у поліцію повідомила потерпіла. Киянка розповіла, що припаркувала свій автомобіль у Святошинському районі. Щойно вона хотіла вийти з машини, до неї підбігли двоє невідомих чоловіків. Один із них схопив за руку та намагався силою висадити з авто, чим спричинив забій плеча, інший зловмисник погрожував при цьому.

    З місця події чоловіки поїхали своїм автомобілем.

    Слідчим відділом Святошинського управління поліції відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 377 (Погроза або насильство щодо судді, народного засідателя чи присяжного) Кримінального кодексу України.

    Проводиться оперативно-розшукові заходи для встановлення зловмисників.

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