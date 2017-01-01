У Києві називають мегапріоритетом залучення американських інвестицій



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Залучення американських інвестицій

Павло Клімкін заявив, що залучити зараз американський бізнес — це справді мегапріоритет для Києва

Залучення до України американських інвестицій є одним з найважливіших пріоритетів Києва. Про це заявив міністр закордонних справ України Павло Клімкін в інтерв'ю DT.UA.

Глава дипломатичного відомства зазначив, що торгова політика нової адміністрації США поки знаходиться в процесі стратегічного формування, і на її остаточний варіант ще необхідно буде подивитися.

«Я, наприклад, справді вірю у глобальні ринки, у свободу торгівлі, обмін послугами, капіталами та, звісно, робочою силою. І вважаю, що відкритість України — це її фундаментальна перевага, і ми мусимо її використовувати, у тому числі й для залучення американського бізнесу. Конкретні проекти будемо обговорювати, адже залучити зараз американський бізнес — це справді мегапріоритет», - зазначив Клімкін.

Міністр підтвердив, що в даний момент з візитом у США перебуває секретар Національної інвестиційної ради, екс-глава АП Борис Ложкін. «Із якою метою — зрозуміло, адже Ложкін — секретар інвестиційної ради. Нам справді зараз дуже потрібно на абсолютно новій якісній основі залучити американський бізнес. Оскільки, якщо подивитися на його нинішню присутність, то вона, дуже м'яко кажучи, зовсім недостатня. Зі зрозумілих причин американські компанії, що працювали в енергетичному секторі, не реалізували повністю своїх планів…», - зазначив глава МЗС.