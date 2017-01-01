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    У Києві невідомі поглумилися над українським прапором

    • Сьогодні, 05:45
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    Невідомі зламали флагшток з українським прапором
    Невідомі зламали флагшток з українським прапором

    Засновник піцерії Pizza Veterano впевнений, що жодний тверезий такого не зробить

    Невідомі зламали флагшток з українським прапором на приміщенні закладу Pizza Veterano у Києві.

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    Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив ветеран АТО, засновник піцерії Леонід Остальцев.

    «Так почався ранок в піцерії. Я поламаю ноги, щелепу і руки, якщо дізнаюся, хто це зробив. А так, як бухають у нас в декількох закладах поряд, то їх зобов’яжемо стежити за державним символом», – йдеться у повідомленні.

    Користувачів мережі цей інцидент обурив не менше, ніж засновника піцерії. Вони досить різко висловилися про невідомого порушника і порадили встановити там камери.

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