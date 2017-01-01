У Києві невідомі поглумилися над українським прапором
- Сьогодні, 05:45
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Невідомі зламали флагшток з українським прапором
Засновник піцерії Pizza Veterano впевнений, що жодний тверезий такого не зробить
Невідомі зламали флагшток з українським прапором на приміщенні закладу Pizza Veterano у Києві.
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Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив ветеран АТО, засновник піцерії Леонід Остальцев.
«Так почався ранок в піцерії. Я поламаю ноги, щелепу і руки, якщо дізнаюся, хто це зробив. А так, як бухають у нас в декількох закладах поряд, то їх зобов’яжемо стежити за державним символом», – йдеться у повідомленні.
Користувачів мережі цей інцидент обурив не менше, ніж засновника піцерії. Вони досить різко висловилися про невідомого порушника і порадили встановити там камери.