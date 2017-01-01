Над Києвом обмежать польоти на час «Євробачення»

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Фото: SkyOffice Повітряний простір над Києвом закриють для перельотів

Небо над столицею закриють на час підготовки та проведення пісенного конкурсу

На час підготовки та проведення «Євробачення» введено обмеження на виконання польотів у радіусі 15 км від Міжнародного виставкового центру. Про це повідомляє прес-служба Державного підприємства з обслуговування повітряного руху України.

«У період з 4 по 14 травня 2017 року з метою унеможливлення протизаконних дій у сфері використання повітряного простору на період підготовки і проведення «Євробачення-2017» рішенням Державіаслужби введено обмеження на виконання польотів у радіусі 15 кілометрів від Міжнародного виставкового центру в межах від земної поверхні до висоти 1500 метрів», – йдеться в повідомленні.

Обмеження не поширюється на регулярні і чартерні рейси – як транзитні, так і ті, які здійснюються в аеропорти «Бориспіль» та «Київ» (Жуляни).

Також не поширюється на польоти з метою надання медичної допомоги, рятувальні та для забезпечення «Євробачення» (за наявності дозволів Генерального штабу та Державіаслужби).

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на час проведення пісенного конкурсу «Євробачення-2017» повітряний простір над Києвом і в радіусі 150 км над столицею закриють для перельотів, у тому числі квадрокоптерів і монгольф'єрів.

«Главком» також повідомляв, що офіційна церемонія відкриття «Євробачення» в Києві відбудеться в Конгресно-виставковому центрі «Парковий» 7 травня.

Півфінали «Євробачення» відбудуться 9 та 11 травня. Фінал – 13 травня.

Україна виступить під 22-м номером у фіналі пісенного конкурсу.

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