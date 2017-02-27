У Києві обвалився Шулявський міст

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Обмежено рух в напрямку проспекту Перемоги

У Києві ввечері в понеділок, 27 лютого, обвалився міст на Шулявському шляхопроводі. Інцидент стався близько 20.30, повідомляє ICTV.

За попередніми даними, жертв і постраждалих немає. За словами очевидців, уламки моста пошкодили один автомобіль.

Через аварію заїзд на міст поки відкритий. Обмежено рух в напрямку проспекту Перемоги.

Крім того, перекрито рух по вулиці Гетьмана від Шулявки до Індустріального моста.