У Києві офіційно мешкає 2,928 млн осіб
- Сьогодні, 13:01
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Держстат підрахував столичних жителів
Станом на 1 березня 2017 року в Києві офіційно мешкає 2,928 млн осіб.
Про це повідомляє прес-служба Головне управління статистики, передає «Главком».
Середня чисельність жителів столиці в січні - лютому - 2, 926 млн осіб. Усього в Україні проживає 42,3 млн людей.
Дані по районах:
Деснянський район - 369 307 осіб
Солом'янський район - 370 272 осіб
Дніпровський район - 355 458 осіб
Святошинський район - 341491 осіб
Дарницький район - 336 938 осіб
Оболонський район - 321 518 осіб
Голосіївський район - 251021 осіб
Шевченківський район - 226 058 осіб
Подільський район - 200 402 осіб
Печерський район - 155 728 осіб.
Нагадаэмо, голова Пенсійного фонду Олексій Зарудний в інтерв'ю «Главкому» розповів, що станом на грудень 2016 року 10,1 мільйона людей (з майже 20-мільйонного працездатного населення) регулярно сплачували внески до Пенсійного фонду.