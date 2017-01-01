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    У Києві офіційно мешкає 2,928 млн осіб

    • Сьогодні, 13:01
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    Загалом в Україні проживає 42,3 млн осіб.
    Фото: Київ туристичний
    Загалом в Україні проживає 42,3 млн осіб.

    Держстат підрахував столичних жителів

    Станом на 1 березня 2017 року в Києві офіційно мешкає 2,928 млн осіб.

    Про це повідомляє прес-служба Головне управління статистики, передає «Главком».

    Середня чисельність жителів столиці в січні - лютому - 2, 926 млн осіб. Усього в Україні проживає 42,3 млн людей.

    Дані по районах:

    Деснянський район - 369 307 осіб

    Солом'янський район - 370 272 осіб

    Дніпровський район - 355 458 осіб

    Святошинський район - 341491 осіб

    Дарницький район - 336 938 осіб

    Оболонський район - 321 518 осіб

    Голосіївський район - 251021 осіб

    Шевченківський район - 226 058 осіб

    Подільський район - 200 402 осіб

    Печерський район - 155 728 осіб.

    Нагадаэмо, голова Пенсійного фонду Олексій Зарудний в інтерв'ю «Главкому» розповів, що станом на грудень 2016 року 10,1 мільйона людей (з майже 20-мільйонного працездатного населення) регулярно сплачували внески до Пенсійного фонду.

    пенсіонери Київ Держстат
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