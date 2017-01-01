У Києві пасажир наніс ножове поранення водієві тролейбуса
- Сьогодні, 05:27
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Затримання нападника
Водій тролейбуса отримав ножове поранення руки
У Києві на проспекті Свободи (Виноградар) пізно увечері 8 квітня стався конфлікт між водієм тролейбуса і пасажиром.
Свідки стверджують, що чоловік намагався зайти в тролейбус №24 на кінцевій зупинці. Зав'язалася бійка. В результаті цього водій тролейбуса отримав ножове поранення руки.
Про це повідомляє «Київ Оперативний» на сторінці у Facebook.
Нападник був затриманий співробітниками патрульної поліції. Водієві була надана медична допомога, руку поїхали зашивати в медзаклад.
Як з'ясувалося, затриманий також вкрав телефон водія.
«Главком» також повідомляв, що 7 квітня у Києві біля станції метро «Героїв Дніпра» через забудову сталися сутички між правоохоронцями та невідомими активістами.