У Києві під потяг метро потрапив чоловік
- Сьогодні, 09:20
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Пасажир потрапив під потяг на станції «Чернігівська»
Сьогодні, 21 березня, пасажир столичного метро потрапив під потяг.
Про це повідомляє прес-центр Київського метрополітену на своїй сторінці у Facebook.
Зазначається, що інцидент стався на станції метро «Чернігівська», втім наразі не уточнюється, за яких причин людина опинилася на коліях.
Наразі рух поїздів на станції було відновлено в звичайному режимі. Чоловік в результаті інциденту залишився живим, зараз його обстежують медики, на місці працює поліція.