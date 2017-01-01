У Києві під потяг метро потрапив чоловік

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Пасажир потрапив під потяг на станції «Чернігівська»

Сьогодні, 21 березня, пасажир столичного метро потрапив під потяг.

Про це повідомляє прес-центр Київського метрополітену на своїй сторінці у Facebook.

Зазначається, що інцидент стався на станції метро «Чернігівська», втім наразі не уточнюється, за яких причин людина опинилася на коліях.

Наразі рух поїздів на станції було відновлено в звичайному режимі. Чоловік в результаті інциденту залишився живим, зараз його обстежують медики, на місці працює поліція.