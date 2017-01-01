У Києві пограбували авто охоронної фірми. Оголошено план «Перехоплення»

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Правоохоронці розшукують автомобіль Mercedes темного кольору

У столиці зловмисники пограбували автомобіль приватної охорони, розбивши скло в автомобілі та забравши із салону сумку із грішми. Сума збитків встановлюється, оголошено план «Перехоплення».

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Києва.

«Подія сталася у Святошинському районі Києва на проспекті Перемоги о 16-й годині: до автомобіля приватної охорони підбігли четверо осіб, розбили водійське та задні пасажирські вікна. На момент нападу в авто перебувало троє осіб. Зловмисник вдарив чоловіка, який сидів на задньому сидінні, і забрав сумку із грішми. Сума завданих збитків встановлюється», - йдеться у повідомленні.

Поліція проводить огляд місця події, опитує свідків та очевидців, проводяться першочергові оперативні та слідчі дії.

Кримінальне провадження розпочате за ст. 187 (Розбій) Кримінального кодексу України. У столиці введено план «Перехоплення»: правоохоронці розшукують автомобіль Mercedes темного кольору.