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    У Києві пограбували авто охоронної фірми. Оголошено план «Перехоплення»

    • Сьогодні, 18:58
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    Правоохоронці розшукують автомобіль Mercedes темного кольору

    У столиці зловмисники пограбували автомобіль приватної охорони, розбивши скло в автомобілі та забравши із салону сумку із грішми. Сума збитків встановлюється, оголошено план «Перехоплення».

    Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Києва.

    «Подія сталася у Святошинському районі Києва на проспекті Перемоги о 16-й годині: до автомобіля приватної охорони підбігли четверо осіб, розбили водійське та задні пасажирські вікна. На момент нападу в авто перебувало троє осіб. Зловмисник вдарив чоловіка, який сидів на задньому сидінні, і забрав сумку із грішми. Сума завданих збитків встановлюється», - йдеться у повідомленні. 

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    У Києві пограбували авто охоронної фірми. Оголошено план «Перехоплення»
    У Києві пограбували авто охоронної фірми. Оголошено план «Перехоплення»
    У Києві пограбували авто охоронної фірми. Оголошено план «Перехоплення»
    У Києві пограбували авто охоронної фірми. Оголошено план «Перехоплення»
    У Києві пограбували авто охоронної фірми. Оголошено план «Перехоплення»

    Поліція проводить огляд місця події, опитує свідків та очевидців, проводяться першочергові оперативні та слідчі дії.

    Кримінальне провадження розпочате за ст. 187 (Розбій) Кримінального кодексу України. У столиці введено план «Перехоплення»: правоохоронці розшукують автомобіль Mercedes темного кольору.

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