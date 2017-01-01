У Києві поліція зупинила автівку з п’яним співробітником посольства РФ за кермом

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Водій запевняв, що не міг вживати алкоголь, адже нині піст і пиячити у Вербну неділю - великий гріх

У Києві патрульні зупинили автомобіль із російськими дипломатичними номерами, за кермом якого був нетверезий водій.

Як повідомляє ТСН, до поліції подзвонили перехожі, які бачили, як той сідав за кермо. Після зупинки водій одразу викликав співробітника російського консульства. Разом вони спочатку не розуміли української, якою розмовляли патрульні, а потім запевняли, що водій не міг вживати алкоголь, адже нині піст і пиячити у Вербну неділю - великий гріх.

Утім коли патрульні запропонували пройти алкотест, водій відмовився. На нього склали адмінпротокол, який передали у Міністерство закордонних справ.

Автівку з дипломатичними номерами приїхав врешті забирати ще один співробітник російського консульства.