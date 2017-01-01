У Києві помічнику нардепа прострелили ногу

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Столичніі правоохоронці наразі розшукують правопорушника

У Києві внаслідок конфлікту на вулиці Лермонтовській вогнепальне поранення отримав 30-річний чоловік.

Про це у п'ятницю повідомила прес-служба поліції Києва.

Правоохоронці не називають ім’я та посаду постраждалого, проте за інформацією «Української правди», поранення отримав помічник народного депутата Юрія Левченка.

Інцидент стався 23 лютого. Як потім встановили правоохоронці, між помічником депутата та іншим чоловіком виникла сварка через те, що підозрюваний нібито навмисно пошкодив автомобіль опонента, вдаривши по дзеркалу заднього виду.

«Спочатку між ними тривала словесна перепалка, а потім зловмисник дістав зброю (попередньо - травматичної дії) - і зробив постріли. У результаті потерпілий отримав поранення ноги. Перехожі, які стали свідками події, викликали швидку та повідомили про інцидент у поліцію», - сказано у повідомленні.

Слідчі Шевченківського управління поліції відомості про подію внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України.

Правоохоронці наразі розшукують правопорушника.