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    У Києві попався на хабарі ще один чиновник. Оперативне відео

    • Сьогодні, 12:45
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    Столична прокуратура затримала посадовця Держпраці на хабарі у 112 тисяч гривень.

    Сьогодні, 15 лютого 2017 року, прокуратурою міста Києва спільно з УСБУ в м. Києві та Київській області викрито у хабарництві головного державного інспектора Головного управління Держпраці України у Київській області.

    Про це повідомляє прес-служба прокуратури Києва.

    Посадовець вимагав від представника приватного підприємства хабар у сумі 112 тис. грн за видачу дозвільних документів на функціонування 8 газових заправок на території міста Києва та Київської області.
     
    Зловмисника затримано одразу після одержання ним коштів.
     
    На даний час тривають першочергові слідчі дії.
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