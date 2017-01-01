У Києві попався на хабарі ще один чиновник. Оперативне відео

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Столична прокуратура затримала посадовця Держпраці на хабарі у 112 тисяч гривень.

Сьогодні, 15 лютого 2017 року, прокуратурою міста Києва спільно з УСБУ в м. Києві та Київській області викрито у хабарництві головного державного інспектора Головного управління Держпраці України у Київській області.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Києва.

Посадовець вимагав від представника приватного підприємства хабар у сумі 112 тис. грн за видачу дозвільних документів на функціонування 8 газових заправок на території міста Києва та Київської області.

Зловмисника затримано одразу після одержання ним коштів.

На даний час тривають першочергові слідчі дії.