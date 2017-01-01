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    У Києві потяг насмерть збив людину

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    На місці інциденту працюють поліцейські та слідчі
    На місці інциденту працюють поліцейські та слідчі

    На місці працюють поліцейські та слідчі

    У Києві о 07:25 ранку на залізничній станції неподалік від Столичного шосе поїзд переїхав чоловіка. Про це повідомляє Еспресо.

    Як вдалося дізнатися, пасажирський потяг сполученням Київ-Запоріжжя збив насмерть чоловіка віком 50-60 років.

    На місці працюють поліцейські та слідчі, які повинні встановити обставини та причини такого самовбивчого вчинку.

    Нагадаємо, 9 травня на Львівщині швидкісний потяг «Інтерсіті» сполученням Київ – Львів – Трускавець смертельно травмував чоловіка

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