У Києві потяг насмерть збив людину
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На місці інциденту працюють поліцейські та слідчі
На місці працюють поліцейські та слідчі
У Києві о 07:25 ранку на залізничній станції неподалік від Столичного шосе поїзд переїхав чоловіка. Про це повідомляє Еспресо.
Як вдалося дізнатися, пасажирський потяг сполученням Київ-Запоріжжя збив насмерть чоловіка віком 50-60 років.
На місці працюють поліцейські та слідчі, які повинні встановити обставини та причини такого самовбивчого вчинку.
Нагадаємо, 9 травня на Львівщині швидкісний потяг «Інтерсіті» сполученням Київ – Львів – Трускавець смертельно травмував чоловіка.