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У результаті його тіло розірвало на величезну кількість частин

У Києві потяг переїхав чоловіка. Про це повідомляє ресурс dtp.kiev.ua на своїй сторінці у Facebook.

Зазначається, причиною інциденту стало те, що чоловік не пропустив потяг. У результаті його тіло розірвало на величезну кількість частин. Зауважимо, що на місці працювала слідчо-оперативна група.

Про це повідомляє ресурс dtp.kiev.ua на своїй сторінці у Facebook.

Зазначається, причиною інциденту стало те, що чоловік не пропустив потяг.

У результаті його тіло розірвало на величезну кількість частин.

Зауважимо, що на місці працювала слідчо-оперативна група.