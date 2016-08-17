У Києві потяг переїхав чоловіка
- Сьогодні, 05:23
-
Розсилка
У результаті його тіло розірвало на величезну кількість частин
У Києві потяг переїхав чоловіка. Про це повідомляє ресурс dtp.kiev.ua на своїй сторінці у Facebook.
Зазначається, причиною інциденту стало те, що чоловік не пропустив потяг. У результаті його тіло розірвало на величезну кількість частин. Зауважимо, що на місці працювала слідчо-оперативна група.
Про це повідомляє ресурс dtp.kiev.ua на своїй сторінці у Facebook.
Зазначається, причиною інциденту стало те, що чоловік не пропустив потяг.
У результаті його тіло розірвало на величезну кількість частин.
Зауважимо, що на місці працювала слідчо-оперативна група.