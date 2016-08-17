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    У Києві потяг переїхав чоловіка

    • Сьогодні, 05:23
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    У результаті його тіло розірвало на величезну кількість частин

    У Києві потяг переїхав чоловіка. Про це повідомляє ресурс dtp.kiev.ua на своїй сторінці у Facebook.

    Зазначається, причиною інциденту стало те, що чоловік не пропустив потяг. У результаті його тіло розірвало на величезну кількість частин. Зауважимо, що на місці працювала слідчо-оперативна група.

    Про це повідомляє ресурс dtp.kiev.ua на своїй сторінці у Facebook.

    Зазначається, причиною інциденту стало те, що чоловік не пропустив потяг.

    У результаті його тіло розірвало на величезну кількість частин.

    Зауважимо, що на місці працювала слідчо-оперативна група. 

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