У Києві потяг розчавив підлітка, який робив екстремальні фото

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Хлопець вирішив сфотографувати потяг, але з незрозумілих причин під нього ж і потрапив

У Шевченківському районі, неподалік від зупинки залізничної станції «Сирець», потяг на смерть збив 15-річного хлопця.

Про це повідомляють «Вартові.Еспресо».

За інформацією свідків, компанія підлітків гуляла вздовж колій.

Хлопець вирішив сфотографувати потяг, але з незрозумілих причин під нього ж і потрапив.

Медики, які приїхали на місце виклику, констатували лише смерть підлітка.

На місці працює слідчо-оперативна група, яка з'ясовує обставини трагічної події.