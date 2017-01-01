У Києві потяг розчавив підлітка, який робив екстремальні фото
- Сьогодні, 18:02
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Розсилка
Хлопець вирішив сфотографувати потяг, але з незрозумілих причин під нього ж і потрапив
У Шевченківському районі, неподалік від зупинки залізничної станції «Сирець», потяг на смерть збив 15-річного хлопця.
Про це повідомляють «Вартові.Еспресо».
За інформацією свідків, компанія підлітків гуляла вздовж колій.
Хлопець вирішив сфотографувати потяг, але з незрозумілих причин під нього ж і потрапив.
Медики, які приїхали на місце виклику, констатували лише смерть підлітка.
На місці працює слідчо-оперативна група, яка з'ясовує обставини трагічної події.