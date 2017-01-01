У Києві п’яний чиновник влаштував ДТП: протаранив три автівки та дерево

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Місце аварії

Чоловік намагався будь-якими способами уникнути відповідальності

У столиці п’яний чиновник скоїв масову аварію на дорозі. Про це повідомляє група у Facebook «Киев оперативный».

Так, згідно із даними активістів, ДТП влаштував головний спеціаліст Державної служби геології та надр України Міщенко Роман Володимирович, за кермом автомобілем Mercedes ML, 2007 року випуску, з державними номерами BE4499BB, перебуваючи в нетверезому стані.

На бульварі Вацвала Гавела (Лепсе), 17 чиновник зіткнувся з трьома припаркованими автомобілями. Намагаючись втекти з місця аварії, він також в'їхав в дерево і стовп. Відразу ж чиновник почав комусь дзвонити і на таксі приїхала жінка, після чого почала стверджувати, що саме вона перебувала за кермом. Водій при цьому почав знімати номерні знаки, але до приїзду патрульних це зробити не встиг. Свідки підтвердили, що саме чоловік був за кермом. Від проходження тесту на стан алкогольного сп'яніння він відмовився. Після чергового дзвінка від Романа Володимировича на місце приїхала «група підтримки» на Audi HAJ724 (Lt) і Fiat RP65117 (Pl).