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    У Києві п'яний водій Porsche Cayenne протаранив мікроавтобус: є потерпілі

    • Сьогодні, 05:52
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    Винуватець аварії намагався втекти

    В Києві сталася важка п'яна ДТП з постраждалими на проспекті Героїв Сталінграда: нетверезий водій Porsche Cayenne, рухаючись по зустрічній смузі, протаранив Mercedes Sprinter.

    Про це повідомляє dtp.kiev.ua у Facebook.

    Водій Mercedes Sprinter у важкому стані терміново госпіталізований до реанімації.

    Винуватець аварії намагався втекти.

    На місці працює поліція, рятувальники ДСНС і оперативно-слідча група. 

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    У Києві п'яний водій Porsche Cayenne протаранив мікроавтобус: є потерпілі
    У Києві п'яний водій Porsche Cayenne протаранив мікроавтобус: є потерпілі
    У Києві п'яний водій Porsche Cayenne протаранив мікроавтобус: є потерпілі
    У Києві п'яний водій Porsche Cayenne протаранив мікроавтобус: є потерпілі
    У Києві п'яний водій Porsche Cayenne протаранив мікроавтобус: є потерпілі
    У Києві п'яний водій Porsche Cayenne протаранив мікроавтобус: є потерпілі
    У Києві п'яний водій Porsche Cayenne протаранив мікроавтобус: є потерпілі
    У Києві п'яний водій Porsche Cayenne протаранив мікроавтобус: є потерпілі
    У Києві п'яний водій Porsche Cayenne протаранив мікроавтобус: є потерпілі

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