У Києві п'яний водій Porsche Cayenne протаранив мікроавтобус: є потерпілі
- Сьогодні, 05:52
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Винуватець аварії намагався втекти
В Києві сталася важка п'яна ДТП з постраждалими на проспекті Героїв Сталінграда: нетверезий водій Porsche Cayenne, рухаючись по зустрічній смузі, протаранив Mercedes Sprinter.
Про це повідомляє dtp.kiev.ua у Facebook.
Водій Mercedes Sprinter у важкому стані терміново госпіталізований до реанімації.
Винуватець аварії намагався втекти.
На місці працює поліція, рятувальники ДСНС і оперативно-слідча група.