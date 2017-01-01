У Києві рекламують тури на російський рок-фестиваль

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У програмі фестивалю заявлені російські музиканти, більшість з яких перебувають у «чорному списку» СБУ

У столичному метро з’явилась рекламна пропозиція щодо турів з Києва на музичний фестиваль «Нашествие», який щороку проходить у Тверській області, селище Велике Завидово.

Небайдужі кияни зафіксували на фото рекламні листівки, які розміщують у вагонах метро.

В рекламному оголошенні йдеться, що «головна пригода літа» пройде 7-9 липня. Далі йдеться про те, що всю інформацію про тур з Києва можна знайти на сайті фестивалю та його сторінці на забороненому в Україні «ВКонтакте».

В російськомуу варіанті «Вікіпедії» йдеться, що «Нашеествие» ( в перекладі «Навала» ) один з найбільших в Росії фестивалів мультиформатної рок-музики під відкритим небом.

Проводиться щорічно, з 1999 року, з 2008 року - в Тверській області, в першій половині липня.

У програмі фестивалю заявлені російські музиканти, більшість з яких перебувають у «чорному списку» СБУ за антиукраїнські висловлювання та путінську пропаганду.

Нагадаємо, 16 травня президент ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони від 28 квітня про застосування санкцій щодо низки фізичних і юридичних осіб. У ньому, зокрема, йдеться про блокування російських соцмереж та поштових служб. Також санкції передбачають блокування доступу до сервісів «Яндекс», 1С, «Софтлайн Груп», корпорації «Парус» і ще низки російських IT-компаній.

Зазначимо, загалом у санкційному списку 1228 фізичних та 468 юридичних осіб.

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