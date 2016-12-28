У Києві відбулась смолоскипна хода в честь дня народження Бандери (ФОТО)

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Інокентій Климентьєв Смолоскипна хода у Києві

У столиці проходить щорічна смолоскипна хода на честь Степана Бандери

Маршрут ходи запланований центральними вулицями столиці: Володимирській, бул. Шевченко, по Хрещатику і завершиться на Майдані Незалежності. Під час акції заплановано фаєр-шоу під час проходження ходи повз станцію метро «Хрещатик».

Нагадаємо, заходи до дня народження Бандери сьогодні вже відбулися у рідному селі Степана Бандери Старий УгринівКалуського району Івано-Франківської області поблизу історико-меморіального музею Степана Бандери. Там провели поминальну панахиду та віче

.18:33: Громадське ТБ повідомляє, що у ході беруть участь близько 2 тис. людей. Порядок охороняють близько 1 тис. поліцейських.

Люди кричать: «Порошенко, Янукович, ваші нари будуть поруч».

19:01: Учасники заходу вигукують вигукують традиційні «Слава нації! Смерть ворогам!», «Слава Україні!», «Україна понад усе!».

Учасники акції йшли зі смолоскипами, також палили димові шашки та фаєри.

Хода завершилась на Майдані Незалежності.

Відзначили день народження Бандери у Львові. Там люди поклали квіти до пам'ятника провіднику ОУН.

Також маршем день народження Степана Бандери відзначать і в інших містах України.