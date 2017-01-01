У Києві розстріляли чоловіка, оголошено план перехоплення
- Сьогодні, 09:12
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Напад сталася в Дарницькому районі столиці
У Києві в Дарницькому районі розстріляли з вогнепальної зброї чоловіка.
Про це повідомляють «Вартові Еспресо».
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За попередньою інформацією, невідомі розстріляли чоловіка та втекли.
В столиці введено план перехоплення з розшуку автомобіля червоного кольору.
За попередніми даними, злочинці втекли на автомобілі Audi.
Також повідомляється, що на вигляд загиблому 45-50 років. На місці працює cлідчо-оперативна група.