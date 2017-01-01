  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    У Києві розстріляли чоловіка, оголошено план перехоплення

    • Сьогодні, 09:12
    • Розсилка

    Напад сталася в Дарницькому районі столиці

    У Києві в Дарницькому районі розстріляли з вогнепальної зброї чоловіка.

    Про це повідомляють «Вартові Еспресо».

    Читайте також

    За попередньою інформацією, невідомі розстріляли чоловіка та втекли.

    В столиці введено план перехоплення з розшуку автомобіля червоного кольору.

    За попередніми даними, злочинці втекли на автомобілі Audi.

    Також повідомляється, що на вигляд загиблому 45-50 років. На місці працює cлідчо-оперативна група.

    1 з 7
    на весь екран згорнути
    У Києві розстріляли чоловіка, оголошено план перехоплення
    У Києві розстріляли чоловіка, оголошено план перехоплення
    У Києві розстріляли чоловіка, оголошено план перехоплення
    У Києві розстріляли чоловіка, оголошено план перехоплення
    У Києві розстріляли чоловіка, оголошено план перехоплення
    У Києві розстріляли чоловіка, оголошено план перехоплення
    У Києві розстріляли чоловіка, оголошено план перехоплення


    Читайте також
    Київ стрільба напад
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ