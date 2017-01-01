У Києві розстріляли мотоцикліста: подробиці, фото підозрюваного

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Мотоцикл чоловіка, якого розстріляли у Києві

Поліція розшукує стрілка

У середу, 24 травня, близько 21:30 на Харківському шосе у Києві сталася стрілянина. Невідомі на автомобілі «Сеат» жовтого кольору розстріляли мотоцикліста. Про це повідомила на своїй сторінці в Facebook речник столичної поліції Оксана Блищик.

«Попередньо встановлено: потерпілий їхав мотоциклом і під час руху зловмисник кілька разів вистрілив у його сторону з автомобіля. Чоловік отримав поранення, проїхав кілька метрів і впав. На місце викликали лікарів, однак потерпілий помер від отриманих поранень», - написала вона.

За фактом вбивства розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України. Поліція розшукує стрілка.

«Якщо ви стали свідком цієї трагічної події та маєте корисну для слідства інформацію, просимо звернутися у найближче управління поліції або зателефонувати на 102», - йдеться у повідомленні відділу комунікації поліції Києва.

Як повідомляє «ДТП Київ», розшукується жовтий «Сеат леон» 5783 МЕ. Автомобіль зареєстровано на дівчину. Вона ж і була за кермом. Імовірно, стріляв в мотоцикліста Слепченко Дмитро Олександрович.

Видання дає фото підозрюваного: