У Києві «Шкода» врізалася в маршрутку
- Сьогодні, 09:40
-
Розсилка
ДТП у Києві
Ніхто з пасажирів маршрутки не постраждав
На київському проспекті Перемоги сталася ДТП за участю громадського транспорту і автомобіля «Шкода».
Як повідомляє Еспресо, поблизу ст. м. «Шулявка» водій маршрутки рухався в другому ряду в напрямку ст. м. «Берестейська», як раптом відчув сильний удар в задню частину автомобіля.
Читайте також
Удар був такої сили, що задні двері відлетіли на 10 метрів. Зупинившись після удару, водій побачив, що це автомобіль «Шкода», який на той момент вже був у відбійнику.
У маршрутці знаходилося 3 пасажири, ніхто з них не постраждав.
Обставини буде з'ясовувати слідство.