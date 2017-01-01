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    У Києві «Шкода» врізалася в маршрутку

    • Сьогодні, 09:40
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    ДТП у Києві
    ДТП у Києві

    Ніхто з пасажирів маршрутки не постраждав

    На київському проспекті Перемоги сталася ДТП за участю громадського транспорту і автомобіля «Шкода».

    Як повідомляє Еспресо, поблизу ст. м. «Шулявка» водій маршрутки рухався в другому ряду в напрямку ст. м. «Берестейська», як раптом відчув сильний удар в задню частину автомобіля.

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    Удар був такої сили, що задні двері відлетіли на 10 метрів. Зупинившись після удару, водій побачив, що це автомобіль «Шкода», який на той момент вже був у відбійнику.

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    У Києві «Шкода» врізалася в маршрутку
    У Києві «Шкода» врізалася в маршрутку
    У Києві «Шкода» врізалася в маршрутку
    У Києві «Шкода» врізалася в маршрутку

    У маршрутці знаходилося 3 пасажири, ніхто з них не постраждав.

    Обставини буде з'ясовувати слідство.

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