У Києві «Шкода» врізалася в маршрутку



Розсилка ВІДПРАВИТИ

ДТП у Києві

Ніхто з пасажирів маршрутки не постраждав

На київському проспекті Перемоги сталася ДТП за участю громадського транспорту і автомобіля «Шкода».

Як повідомляє Еспресо, поблизу ст. м. «Шулявка» водій маршрутки рухався в другому ряду в напрямку ст. м. «Берестейська», як раптом відчув сильний удар в задню частину автомобіля.

Удар був такої сили, що задні двері відлетіли на 10 метрів. Зупинившись після удару, водій побачив, що це автомобіль «Шкода», який на той момент вже був у відбійнику.

У маршрутці знаходилося 3 пасажири, ніхто з них не постраждав.

Обставини буде з'ясовувати слідство.