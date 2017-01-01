У Києві сьогодні буде частково перекрито рух транспорту – схема

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Рух буде обмежено на вулиці Лаврській та провулку Заперечном

Повний текст читайте тут: <a href="https://www.rbc.ua/ukr/news/kieve-segodnya-bude У Києві буде частково перекрито рух транспорту

Буде обмежено рух транспортних засобів в обох напрямках на вулиці Лаврській та провулку Запечерному

Сьогодні, 8 травня 2017 року, у Києві буде частково перекрито рух транспорту. Про це повідомляє пресс-служба Міністерства внутрішніх справ України, передає «Главком».

«У зв'язку з відзначенням Дня пам'яті та примирення 8 травня з 11:00 до 24:00 буде обмежено рух транспортних засобів в обох напрямках і пішоходів на вулиці Лаврській та провулку Запечерному», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в Україні 8 травня відзначають День пам'яті і примирення, присвячений пам'яті жертв Другої світової війни. З нагоди Дня пам'яті та примирення по всій Україні заплановано понад 400 заходів за участю 60 тисяч осіб.