У Києві сталася ДТП за участю автомобіля поліції

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Аварія сталась на вулиці Набережно-Рибальській під час руху правоохоронців на виклик

У Києві сталась дорожньо-транспортна пригода за участю поліцейського автомобіля.

«Аварія сталась на вулиці Набережно-Рибальській під час руху правоохоронців на виклик», – написав на своїй сторінці Facebook громадський активіст Влад Антонов.

Поліцейський автомобіль їхав з проблисковим маячком та спецсигналом.

На вулиці Електриків патрульне авто поїхав за червоне світло, де йому уступив дорогу Range Rover.

Під час виїзду на середній ряд дороги автомобіль поліції влетів у Fiat. В обох транспортних засобах спрацювали подушки безпеки, обійшлось без жертв.

Активіст зазначив, що на місце події виїхав лише один поліцейський патруль.