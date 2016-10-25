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    У Києві сталася ДТП за участю автомобіля поліції

    • Сьогодні, 22:18
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    Аварія сталась на вулиці Набережно-Рибальській під час руху правоохоронців на виклик

    У Києві сталась дорожньо-транспортна пригода за участю поліцейського автомобіля.

    «Аварія сталась на вулиці Набережно-Рибальській під час руху правоохоронців на виклик», – написав на своїй сторінці Facebook громадський активіст Влад Антонов. 

    Поліцейський автомобіль їхав з проблисковим маячком та спецсигналом.

    На вулиці Електриків патрульне авто поїхав за червоне світло, де йому уступив дорогу Range Rover.

    Під час виїзду на середній ряд дороги автомобіль поліції влетів у Fiat. В обох транспортних засобах спрацювали подушки безпеки, обійшлось без жертв.

    Активіст зазначив, що на місце події виїхав лише один поліцейський патруль. 

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