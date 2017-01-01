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    У Києві сталася ДТП за участю автомобіля поліції, є травмовані

    • Сьогодні, 22:44
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    За словами поліції, вони їхали на заборонний сигнал з увімкненими маячками та сиреною

    У Києві на вул. Драйзера сталася ДТП за участю автомобіля поліції, передає dtp.kiev.ua.

    «ДТП за участю поліції в Києві на Драйзера. За словами поліції, вони їхали на заборонний сигнал з увімкненими маячками та сиреною. Їхали на виклик. Водій Skoda виїжджав на жовтий. Сам водій Skoda каже, що їхав на зелений», – йдеться в повідомленні.

    Як зазначається, пасажирка Skoda отримала травму ноги.

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    У Києві сталася ДТП за участю автомобіля поліції, є травмовані
    У Києві сталася ДТП за участю автомобіля поліції, є травмовані
    У Києві сталася ДТП за участю автомобіля поліції, є травмовані
    У Києві сталася ДТП за участю автомобіля поліції, є травмовані
    У Києві сталася ДТП за участю автомобіля поліції, є травмовані

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