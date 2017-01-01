У Києві сталася масштабна ДТП: іномарка протаранила маршрутку з людьми
- Сьогодні, 15:35
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Фото: dtp.kiev.ua
ДТП поблизу площі Шевченка в Києві
Постраждало більше 10 пасажирів маршрутки
Біля площі Шевченка у Києві сталася масштабна ДТП: водій «Ауді» врізався у маршрутку з пасажирами. Про це повідомляє ДТП.kiev.ua.
«Масштабна ДТП з постраждалими в Києві біля площі Шевченка: водій Ауді на єврономерах на високій швидкості протаранив маршрутку з людьми на пішохідному переході. Більше 10 постраждалих», - йдеться в повідомленні.
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На місці працюють вже 8 бригад швидкої допомоги.
За даними видання, через ДТП утворився затор.