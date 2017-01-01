  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    У Києві сталася масштабна ДТП: іномарка протаранила маршрутку з людьми

    • Сьогодні, 15:35
    • Розсилка
    ДТП поблизу площі Шевченка в Києві
    Фото: dtp.kiev.ua
    ДТП поблизу площі Шевченка в Києві

    Постраждало більше 10 пасажирів маршрутки

    Біля площі Шевченка у Києві сталася масштабна ДТП: водій «Ауді» врізався у маршрутку з пасажирами. Про це повідомляє ДТП.kiev.ua.

    «Масштабна ДТП з постраждалими в Києві біля площі Шевченка: водій Ауді на єврономерах на високій швидкості протаранив маршрутку з людьми на пішохідному переході. Більше 10 постраждалих», - йдеться в повідомленні.

    Читайте також

    На місці працюють вже 8 бригад швидкої допомоги.

    За даними видання, через ДТП утворився затор.

    1 з 8
    на весь екран згорнути
    У Києві сталася масштабна ДТП: іномарка протаранила маршрутку з людьми
    У Києві сталася масштабна ДТП: іномарка протаранила маршрутку з людьми
    У Києві сталася масштабна ДТП: іномарка протаранила маршрутку з людьми
    У Києві сталася масштабна ДТП: іномарка протаранила маршрутку з людьми
    У Києві сталася масштабна ДТП: іномарка протаранила маршрутку з людьми
    У Києві сталася масштабна ДТП: іномарка протаранила маршрутку з людьми
    У Києві сталася масштабна ДТП: іномарка протаранила маршрутку з людьми
    У Києві сталася масштабна ДТП: іномарка протаранила маршрутку з людьми

    Читайте також
    ДТП Київ
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ