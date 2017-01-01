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    У Києві стартував другий півфінал «Євробачення-2017»

    • Сьогодні, 21:55
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    У Києві стартував другий півфінал &laquo;Євробачення-2017&raquo;
    Фото: Eurovision.ua
    У Києві стартував другий півфінал «Євробачення-2017»

    На головну сцену «Євробачення-2017» вийдуть представники 18 країн-учасниць

    Сьогодні о 22:00 розпочався другий півфінал пісенного конкурсу «Євробачення-2017».

    Про це передає «Главком» з посиланням на офіційний сайт пісенного конкурсу.

    Зі своїми півфінальними виступами на головну сцену Євробачення-2017 вийдуть представники18 країн-учасниць. 

    У рамках пре-шоу другого півфіналу Євробачення-2017 на головній арені конкурсу виступлять артисти українського музичного колективу G-ART, які виконають власні аранжування відомих хітів з незвичайним поєднанням музичних інструментів – цимбал, гітари, акордеону, синтезатора, труби та ударних.

     Також гостями другого шоу Євробачення-2017 стануть учасники українського танцювального колективу APACHE CREW.

    Наприкінці другого півфіналу ведучі Євробачення Володимир Остапчук, Олександр Скічко та Тімур Мірошниченко оголосять результати глядацького голосування в сумі з оцінками від національних журі країн-учасниць, і стануть відомі імена ще 10 конкурсантів, які проходять до фіналу Євробачення.

     Нагадаємо, українці зможуть голосувати за артистів, які виступлять у другому півфіналі.

    Під час першого півфіналу Україна не голосувала.

    Фінал конкурсу — 13 травня.

    Стало відомо в якій частині фіналу виступлять учасники ТОП-10 першого півфіналу Євробачення-2017.

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