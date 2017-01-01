У Києві стався напад на голову Вищої ради правосуддя Бенедисюка та його дружину

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Більше 10 вдягнених в балаклави осіб здійснили напад на Бенедисюка та його дружину біля їх приватного помешкання

У Вищій раді правосуддя повідомляють про напад на голову Ігоря Бенедисюка, зазначаючи, що задля самозахисту він стріляв у повітря.

«17 березня пізно ввечері більше 10 вдягнених в балаклави осіб здійснили напад на голову Вищої ради правосуддя Ігоря Бенедисюка та його дружину біля їх приватного помешкання. Ігор Бенедисюк викликав поліцію. Водночас з метою самозахисту був вимушений зробити попереджувальний постріл у повітря з особистої зброї. На місце події прибула оперативна група поліції, частина нападників затримані. Голова Вищої ради правосуддя звернувся до Національної поліції України із відповідною заявою», – зазначають у Вищій раді правосуддя у Facebook.

Натомість один з учасників конфлікту Євген Карась повідомляє, що Бенедисюк намагався наїхати автомобілем на активістів молодіжного руху «Традиція і порядок», які звинувачують його у корупції.

«Суддя Бенедисюк на Осокорках намагався задавити машиною, а пізніше відкрив вогонь з пістолета по активістах молодіжного руху «Традиція і порядок». Активісти прийшли до судді поспілкуватися і розклеїти листівки, що Бенедисюк претендує на високу посаду на держслужбі, займаючись корупцією. Про це активісти сьогодні подали заяву в НАБУ перед візитом до чиновника», – зазначив Карась у Facebook.

За його словами, поліція, яка прибула на місце, затримала активістів і доправила до Дарницького управління внутрішніх справ.