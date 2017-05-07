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    У Києві стався вибух в житловому будинку, є поранений

    • Сьогодні, 00:05
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    Рятувальники та поліція на місці вибуху
    Фото: Lb.ua
    Рятувальники та поліція на місці вибуху

    Ймовірно, спрацював саморобний вибуховий пристрій

    У неділю ввечері в Дарницькому районі Києва на вулиці Анни Ахматової стався вибух в житловому будинку.

    В результаті події, осколкові поранення отримав чоловік, його забрали лікарі швидкої допомоги, повідомляє LB.ua.

    На місце прибули рятувальники і експерти-криміналісти, також працює кінолог.

    За попередньою інформацією, спрацював саморобний вибуховий пристрій. Обставини надзвичайної події з'ясовують слідчі.

    «Главком» також повідомляв, що в неділю у центрі Києва сталася дорожньо-транспортна пригода за участю автомобіля з дипломатичними номерами та мотоцикліста.

    В результаті аварії постраждав водій мотоцикла, ймовірним винуватцем ДТП називають водія автомобіля, номера якого були пошкодженні і відлетіли від удару.

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    Пожежники на місці вибуху

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