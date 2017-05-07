У Києві стався вибух в житловому будинку, є поранений
- Сьогодні, 00:05
-
Розсилка
Ймовірно, спрацював саморобний вибуховий пристрій
У неділю ввечері в Дарницькому районі Києва на вулиці Анни Ахматової стався вибух в житловому будинку.
В результаті події, осколкові поранення отримав чоловік, його забрали лікарі швидкої допомоги, повідомляє LB.ua.
На місце прибули рятувальники і експерти-криміналісти, також працює кінолог.
За попередньою інформацією, спрацював саморобний вибуховий пристрій. Обставини надзвичайної події з'ясовують слідчі.
«Главком» також повідомляв, що в неділю у центрі Києва сталася дорожньо-транспортна пригода за участю автомобіля з дипломатичними номерами та мотоцикліста.
В результаті аварії постраждав водій мотоцикла, ймовірним винуватцем ДТП називають водія автомобіля, номера якого були пошкодженні і відлетіли від удару.