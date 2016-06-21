У Києві судитимуть «мінера» столичного метро

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Псевдомінер двічі повідомляв поліцію про мінування станцій київського метрополітену

Київська прокуратурою завершила досудове розслідування та скерувала до суду обвинувальний акт щодо уродженця міста Рига, який «замінував» дві станції столичного метрополітену. Про це повідомили у прес-службі прокуратури Києва.

Встановлено, що 16 жовтня минулого року чоловік зателефонував з таксофону на спецлінію «102» та повідомив про підготовку вибуху на станції метро «Героїв Дніпра». Наступного дня зловмисник вдруге зателефонував до поліції та повідомив про замінування вже іншої станції київського метрополітену — «Петрівки».

На місце події виїжджали слідчо-оперативні групи, проте жодних вибухових пристроїв чи вибухонебезпечних речовин не було виявлено.

Дії зловмисника кваліфіковано за ч.1, 2 ст.259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян) КК України. Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк до восьми років.

Наразі обвинувальний акт відносно «мінера» скеровано до Оболонського райсуду для розгляду по суті.