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    У Києві тарифи на воду зросли на 15%

    • Сьогодні, 12:12
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    Підвищення тарифів на воду
    Підвищення тарифів на воду

    Ключовими причинами зростання тарифів є збільшення витрат «Київводоканалу» на оплату праці, на сплату податків і обов'язкових платежів

    Національна комісія, що здійснює регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг, збільшила тариф на холодне водопостачання і водовідведення для споживачів ПАТ «Київводоканал» на 14,7% (на 2,02 грн/куб) - до 15,79 грн/куб. м.

    Відповідні постанови НКРЕКП №551-552 від 26 квітня 2017 року оприлюднені в газеті «Урядовий кур'єр» 11 травня.

    Зокрема, тариф на холодне водопостачання зростає на 23,3% (на 1,6 грн) - до 8,44 грн/куб. м, а на водовідведення - на 6,1% (на 0,43 грн), до 7,36 грн/куб. м.

    Ключовими причинами зростання тарифів є збільшення витрат «Київводоканалу» на оплату праці на 19-20%, на сплату податків і обов'язкових платежів - на 46-72%.

    Джерело: Інтерфакс-Україна

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