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    У Києві тролейбус з пасажирами зніс бетонний стовп

    • Сьогодні, 05:14
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    <span>ДТП у Києві: тролейбус з пасажирами врізався в бетонний стовп</span>
    ДТП у Києві: тролейбус з пасажирами врізався в бетонний стовп

    Удар припав також на бічну частину тролейбуса в районі середніх дверей

    У понеділок в Києві біля станції метро Дорогожичі тролейбус зніс стовп. Очевидці повідомляють, що лобове скло тролейбуса не підлягає відновленню.

    Удар припав також на бічну частину в районі середніх дверей. Завдяки щасливому випадку ніхто не постраждав.

    Кияни дивуються: як це могло статися.

    «Або гав ловив, або талони продавав, відпустивши кермо, але не виключено, що проблема рульового і гальм», – припустив очевидець Федір Преображенський.

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    У Києві тролейбус з пасажирами зніс бетонний стовп
    У Києві тролейбус з пасажирами зніс бетонний стовп
    У Києві тролейбус з пасажирами зніс бетонний стовп
    У Києві тролейбус з пасажирами зніс бетонний стовп

    Джерело: Ведомости

    метро УДАР
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