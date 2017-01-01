У Києві тролейбус з пасажирами зніс бетонний стовп

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ДТП у Києві: тролейбус з пасажирами врізався в бетонний стовп

Удар припав також на бічну частину тролейбуса в районі середніх дверей

У понеділок в Києві біля станції метро Дорогожичі тролейбус зніс стовп. Очевидці повідомляють, що лобове скло тролейбуса не підлягає відновленню.

Удар припав також на бічну частину в районі середніх дверей. Завдяки щасливому випадку ніхто не постраждав.

Кияни дивуються: як це могло статися.

«Або гав ловив, або талони продавав, відпустивши кермо, але не виключено, що проблема рульового і гальм», – припустив очевидець Федір Преображенський.

Джерело: Ведомости