У Києві в гімнізії через вогнегасник травмовані діти
- Сьогодні, 14:06
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Вогнегасник
Шестикласників направили в лікарню на огляд
У київській гімназії в результаті необережного поводження з порошковим вогнегасником травмувалися сім школярів. Інформація про інцидент в гімназії № 107 повідомила прес-служба ДСНС, передає «Главком».
Рятувальники встановили, що у використаному порошковому вогнегаснику ОП-5, який знаходився в одному з приміщень гімназії, витягнута запобіжна чека.
Всі постраждалі учні 6-го класу направлені до Центру мікрохірургії ока для подальшого обстеження.
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