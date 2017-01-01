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    У Києві в гімнізії через вогнегасник травмовані діти

    • Сьогодні, 14:06
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    Вогнегасник
    Фото: Бесплатка
    Вогнегасник

    Шестикласників направили в лікарню на огляд

    У київській гімназії в результаті необережного поводження з порошковим вогнегасником травмувалися сім школярів. Інформація про інцидент в гімназії № 107 повідомила прес-служба ДСНС, передає «Главком».

    Рятувальники встановили, що у використаному порошковому вогнегаснику ОП-5, який знаходився в одному з приміщень гімназії, витягнута запобіжна чека.

    Всі постраждалі учні 6-го класу направлені до Центру мікрохірургії ока для подальшого обстеження.

    Нагадаємо, сьогодні в Харкові потяг збив на смерть жінку. 

    діти лікар школа
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