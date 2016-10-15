У Києві в метро загинув екстремал-невдаха

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Станція метро «Дарниця»

У столичному метро смертельно травмувався зачепер

У Києві при спробі проїхатися на вагоні поїзда між станціями «Дарниця» та «Лівобережна» смертельно травмувався зачепер. Про це повідомляє прес-служба столичного метрополітену.

Поліція з'ясовує всі обставини.

«Друзі, не ризикуйте життям заради розваги», - закликали у метро.

Очевидець події Маріанна Вторушина у соцмережі Facebook написала, що інцидент стався близько 11:15.

«Як сумно іноді складається життя. З мосту під метро на Дарниці кинувся чоловік. Під моє метро. Насмерть. Стояли, поки піднімали тіло з рейок. Занесли саме в мій вагон. Страшно стикатися зі смертю», - написала вона.