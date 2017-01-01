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    У Києві вантажівка збила електроопору: без світла залишився цілий мікрорайон

    • Сьогодні, 21:21
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    Місце обриву лінії електропостачання
    Місце обриву лінії електропостачання

    Зловмисник втік з місця ДТП

    У Дарницькому районі Києва вантажівка знесла залізобетонну опору ліній електропостачання, після чого зникла з місця пригоди.

    Про це повідомляє «Еспресо».

    «Місцеві жителі розповіли, що великий вантажний автомобіль, який перевозив контейнер, з невідомих причин виїхав на узбіччя та врізався в залізобетонний стовп. Після аварії водій вантажівки вирішив забратися з місця пригоди та поїхав геть», - йдеться у повідомленні. 

    Поліцейські, які прибули на місце подій, переглянули відео ДТП з найближчої камери спостереження, з'ясувавли номери та марку вантажівки, й передали орієнтування патрулям. 

    Внаслідок аварії та пошкодження електроліній без електрики лишився цілий мікрорайон. Крім того, через ДТП на дорозі утворився багатокілометровий затор.

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    «Главком» також повідомляв, що в Ірепні бійця Національної гвардії порізали ножем.

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