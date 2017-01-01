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    У Києві вантажівка знесла електроопору і зникла з місця пригоди

    • Сьогодні, 16:13
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    Знесена опора
    Знесена опора

    Внаслідок аварії та пошкодження електроліній без електрики лишився цілий мікрорайон

    У Дарницькому районі Києва вантажівка знесла залізобетонну опору ліній електропостачання, після чого зникла з місця пригоди.

    Місцеві жителі розповіли, що великий вантажний автомобіль, який перевозив контейнер, з невідомих причин виїхав на узбіччя та врізався в залізобетонний стовп. Після аварії водій вантажівки вирішив забратися з місця пригоди та поїхав геть.

    Поліцейські, які прибули на місце подій, переглянули відео ДТП з найближчої камери спостереження, з'ясувавши номери та марку вантажівки, й передали орієнтування патрулям.

    Внаслідок аварії та пошкодження електроліній без електрики лишився цілий мікрорайон. Крім того, через ДТП на дорозі утворився багатокілометровий затор.

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    У Києві вантажівка знесла електроопору і зникла з місця пригоди
    У Києві вантажівка знесла електроопору і зникла з місця пригоди
    У Києві вантажівка знесла електроопору і зникла з місця пригоди
    У Києві вантажівка знесла електроопору і зникла з місця пригоди
    У Києві вантажівка знесла електроопору і зникла з місця пригоди
    У Києві вантажівка знесла електроопору і зникла з місця пригоди

    Джерело: Еспресо ТВ

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