У Києві вбито колишнього депутата російської Думи Вороненкова

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Вбивство Дениса Вороненкова у Києві Автор: Олександр Рудоманов

Поліція поки що не коментує подію

У столиці розстріляли колишнього депутата російської Думи Дениса Вороненкова. Про це повідомляє народний депутат Дмитро Білоцерковець.

«Убитий годину назад біля готелю «Прем'єр Палац» (розстріляли), за попередньою інформацією, – колишній депутат російської Держдуми Вороненков Денис, який прийняв українське громадянство і дав свідчення проти Януковича. Поки що інформацію не підтверджено.

P.S. Інформація від моїх помічників, які після інциденту проходили поруч і чули, як прізвище називали поліцейські, котрі діставали документи у потерпілого», – йдеться у повідомленні.

«Попередньо чоловік між авто є вбивцею, його ще з ознаками життя забрала швидка. Він дістав кулю від охоронця жертви (на жаль, чоловіка вбито). Охоронець також отримав кульове поранення в живіт і зараз перебуває в лікарні», – повідомляють користувачі соцмереж.

Раніше повідомлялося, що у центрі Києва розстріляли двох людей.