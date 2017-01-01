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    У Києві вбито колишнього депутата російської Думи Вороненкова

    • Сьогодні, 12:29
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    <p><span>Вбивство Дениса Вороненкова у Києві</span></p> <p><span>Автор: Олександр Рудоманов</span></p>

    Вбивство Дениса Вороненкова у Києві

    Автор: Олександр Рудоманов

    Поліція поки що не коментує подію

    У столиці розстріляли колишнього депутата російської Думи Дениса Вороненкова. Про це повідомляє народний депутат Дмитро Білоцерковець.  

    «Убитий годину назад біля готелю «Прем'єр Палац» (розстріляли), за попередньою інформацією, – колишній депутат російської Держдуми Вороненков Денис, який прийняв українське громадянство і дав свідчення проти Януковича. Поки що інформацію не підтверджено.

    P.S. Інформація від моїх помічників, які після інциденту проходили поруч і чули, як прізвище називали поліцейські, котрі діставали документи у потерпілого», – йдеться у повідомленні. 

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    У Києві вбито колишнього депутата російської Думи Вороненкова
    У Києві вбито колишнього депутата російської Думи Вороненкова
    У Києві вбито колишнього депутата російської Думи Вороненкова
    У Києві вбито колишнього депутата російської Думи Вороненкова

    «Попередньо чоловік між авто є вбивцею, його ще з ознаками життя забрала швидка. Він дістав кулю від охоронця жертви (на жаль, чоловіка вбито). Охоронець також отримав кульове поранення в живіт і зараз перебуває в лікарні», – повідомляють користувачі соцмереж. 

    Раніше повідомлялося, що у центрі Києва розстріляли двох людей.

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