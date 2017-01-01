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    У Києві відбувається перепоховання Олександра Олеся

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    Панахида у Володимирському соборі
    Панахида у Володимирському соборі

    Прах поета та його дружини мають поховати на Лук'янівському кладовищі

    У Києві триває церемонія перепоховання українського письменника Олександра Олеся, останки якого на початку січня ексгумували в Чехії.

    О 12:00 розпочалася панахида у Володимирському соборі під проводом Філарета. Після цього прах поета мають поховати на Лук'янівському кладовищі.

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    Нагадаємо, останки похованих на Ольшанському цвинтарі Праги Олександра Олеся та його дружини Віри Кандиби ексгумували 3 січня 2017 року. Ексгумація була спричинена особливостями чеського законодавства: за місце поховання померлого потрібно сплачувати ренту, і родина чоловіка, який це робив і тим отримав на могилу право власності, вирішила після його смерті поховати його на тому місці.

    25 січня у Празі попрощалися з українським поетом Олександром Олесем.

    27 січня літак з прахом Олександра Олеся та його дружини прибув до аеропорту «Бориспіль».

    За інформацією Товариства охорони українських поховань, у Чехії є близько 200 могил видатних українців, близько трьох десятків із них у критичному стані й потребують догляду.

    Автор: Еспресо.ТВ
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