У Києві відбувається перепоховання Олександра Олеся



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Панахида у Володимирському соборі

Прах поета та його дружини мають поховати на Лук'янівському кладовищі

У Києві триває церемонія перепоховання українського письменника Олександра Олеся, останки якого на початку січня ексгумували в Чехії.

О 12:00 розпочалася панахида у Володимирському соборі під проводом Філарета. Після цього прах поета мають поховати на Лук'янівському кладовищі.

Нагадаємо, останки похованих на Ольшанському цвинтарі Праги Олександра Олеся та його дружини Віри Кандиби ексгумували 3 січня 2017 року. Ексгумація була спричинена особливостями чеського законодавства: за місце поховання померлого потрібно сплачувати ренту, і родина чоловіка, який це робив і тим отримав на могилу право власності, вирішила після його смерті поховати його на тому місці.

25 січня у Празі попрощалися з українським поетом Олександром Олесем.

27 січня літак з прахом Олександра Олеся та його дружини прибув до аеропорту «Бориспіль».

За інформацією Товариства охорони українських поховань, у Чехії є близько 200 могил видатних українців, близько трьох десятків із них у критичному стані й потребують догляду.