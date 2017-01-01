У Києві відкрили фан-зону «Євробачення-2017»

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Фото: Станіслав Груздєв - Главком

Фан-зона працюватиме до 14 травня

Сьогодні, 4 травня, у центрі Києва відкрили офіційну фан-зону «Євробачення-2017» - Eurovision Village. Про це повідомляє кореспондент «Главкома».

Фан-зона працюватиме до 14 травня. Тут проходитимуть концерти за участю країн-учасниць пісенного конкурсу та українських артистів, а партнери та спонсори цьогорічного «Євробачення» розважатимуть гостей містечка на своїх локаціях, які також будуть розташовані та території Eurovision Village.