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    У Києві відкрили фан-зону «Євробачення-2017»

    • Сьогодні, 13:06
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    Фото: Станіслав Груздєв - Главком

    Фан-зона працюватиме до 14 травня

    Сьогодні, 4 травня, у центрі Києва відкрили офіційну фан-зону «Євробачення-2017» - Eurovision Village. Про це повідомляє кореспондент «Главкома».

    Фан-зона працюватиме до 14 травня. Тут проходитимуть концерти за участю країн-учасниць пісенного конкурсу та українських артистів, а партнери та спонсори цьогорічного «Євробачення» розважатимуть гостей містечка на своїх локаціях, які також будуть розташовані та території Eurovision Village.

    Євробачення Київ Україна
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