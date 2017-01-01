У Києві відкривається Книжковий Арсенал: програма на сьогодні

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Книжковий Арсенал

Програма фестивалю об'єднує близько півтисячі подій

Сьогодні, 17 травня, у Києві відкривається VII Міжнародний фестиваль Книжковий Арсенал. За традицією, він проходить у Мистецькому Арсеналі.

Програма фестивалю об'єднує близько півтисячі подій. Укранські Новини підготували підбірку подій, які варто відвідати в перший день фестивалю.

Програма Книжкового Арсеналу на 17 травня:

14:00 Майстерня виготовлення екслібрисів.

15:00 Офіційна прес-конференція організаторів та кураторів Книжкового Арсеналу.

16:00 Дискусія «Сміх у часи криз».

16:00 Дискусія «Український авангард в глобальному контексті».

17:00 Публічне обговорення «Креативна Європа» як інструмент: Досвід Латвії і Великої Британії.

17:00 Кімната Брайля. Дискусія «Як скоротити відстань між сучасною брайлівського книгою і дитиною».

18:00 Офіційне відкриття Книжкового Арсеналу.

18:00 Дискусія «Український наїв - між мистецтвом професійним і народним».

19:00 «Нескінченна подорож, або Енеїда»: Мультимедійний колаж з елементами лекції (Юрій Андрухович), концерту (Марк Токар/Віктор Новожилов) і банкету (vj - група Cube і всі-всі-всі).

19:00 Спеціальна програма Оксани Забужко «Розкажи мені про мене»: Хайке Марія Йогеннінґ (Німеччина).

20:00 Публічне інтерв'ю з Девідом Саттер (США) «Менше знаєш, краще спиш» з нагоди виходу його книг українською мовою.

20:00 Діалог. Іван Драч та Олег Коцарев.

Повна програма Книжкового Арсеналу-2017, який відбудеться 17-21 травня, є на сайті Мистецького Арсеналу.

Джерело: Українські новини