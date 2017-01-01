  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    У Києві відкривається Книжковий Арсенал: програма на сьогодні

    • Сьогодні, 14:50
    • Розсилка
    Книжковий Арсенал
    Книжковий Арсенал

    Програма фестивалю об'єднує близько півтисячі подій

    Сьогодні, 17 травня, у Києві відкривається VII Міжнародний фестиваль Книжковий Арсенал. За традицією, він проходить у Мистецькому Арсеналі.

    Програма фестивалю об'єднує близько півтисячі подій. Укранські Новини підготували підбірку подій, які варто відвідати в перший день фестивалю.

    Програма Книжкового Арсеналу на 17 травня:

    14:00 Майстерня виготовлення екслібрисів.

    15:00 Офіційна прес-конференція організаторів та кураторів Книжкового Арсеналу.

    16:00 Дискусія «Сміх у часи криз».

    16:00 Дискусія «Український авангард в глобальному контексті».

    17:00 Публічне обговорення «Креативна Європа» як інструмент: Досвід Латвії і Великої Британії.

    17:00 Кімната Брайля. Дискусія «Як скоротити відстань між сучасною брайлівського книгою і дитиною».

    18:00 Офіційне відкриття Книжкового Арсеналу.

    18:00 Дискусія «Український наїв - між мистецтвом професійним і народним».

    19:00 «Нескінченна подорож, або Енеїда»: Мультимедійний колаж з елементами лекції (Юрій Андрухович), концерту (Марк Токар/Віктор Новожилов) і банкету (vj - група Cube і всі-всі-всі).

    19:00 Спеціальна програма Оксани Забужко «Розкажи мені про мене»: Хайке Марія Йогеннінґ (Німеччина).

    20:00 Публічне інтерв'ю з Девідом Саттер (США) «Менше знаєш, краще спиш» з нагоди виходу його книг українською мовою.

    20:00 Діалог. Іван Драч та Олег Коцарев.

    Повна програма Книжкового Арсеналу-2017, який відбудеться 17-21 травня, є на сайті Мистецького Арсеналу.

    Джерело: Українські новини

    Читайте також
    Київ книги
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ