У Києві відкривається Книжковий Арсенал: програма на сьогодні
- Сьогодні, 14:50
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Програма фестивалю об'єднує близько півтисячі подій
Сьогодні, 17 травня, у Києві відкривається VII Міжнародний фестиваль Книжковий Арсенал. За традицією, він проходить у Мистецькому Арсеналі.
Програма фестивалю об'єднує близько півтисячі подій. Укранські Новини підготували підбірку подій, які варто відвідати в перший день фестивалю.
Програма Книжкового Арсеналу на 17 травня:
14:00 Майстерня виготовлення екслібрисів.
15:00 Офіційна прес-конференція організаторів та кураторів Книжкового Арсеналу.
16:00 Дискусія «Сміх у часи криз».
16:00 Дискусія «Український авангард в глобальному контексті».
17:00 Публічне обговорення «Креативна Європа» як інструмент: Досвід Латвії і Великої Британії.
17:00 Кімната Брайля. Дискусія «Як скоротити відстань між сучасною брайлівського книгою і дитиною».
18:00 Офіційне відкриття Книжкового Арсеналу.
18:00 Дискусія «Український наїв - між мистецтвом професійним і народним».
19:00 «Нескінченна подорож, або Енеїда»: Мультимедійний колаж з елементами лекції (Юрій Андрухович), концерту (Марк Токар/Віктор Новожилов) і банкету (vj - група Cube і всі-всі-всі).
19:00 Спеціальна програма Оксани Забужко «Розкажи мені про мене»: Хайке Марія Йогеннінґ (Німеччина).
20:00 Публічне інтерв'ю з Девідом Саттер (США) «Менше знаєш, краще спиш» з нагоди виходу його книг українською мовою.
20:00 Діалог. Іван Драч та Олег Коцарев.
Повна програма Книжкового Арсеналу-2017, який відбудеться 17-21 травня, є на сайті Мистецького Арсеналу.
Джерело: Українські новини