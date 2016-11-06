У Києві відкриють меморіальну дошку українцю, який спалив себе на знак протесту проти комуністичного режиму



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Трагедія сталася 1968 року в центрі столиці напередодні святкування 51-ї річниці жовтневого перевороту

5 листопада 1968 року Василь Макух вчинив акт самоспалення на знак протесту проти тоталітарного комуністичного режиму, окупації України та Чехословаччини в Києві, на вулиці Хрещатик, 27. Охоплений полум'ям, він вигукнув: «Геть окупантів!», «Хай живе вільна Україна!», «Геть з окупованої Чехословаччини!».

Відкриття дошки відбудеться сьогодні, 26 січня, о 16:00 за адресою вулиця Хрещатик, 27-а.

Під час відкриття відбудеться музичний виступ заслуженого артиста України Тараса Компаніченка та етнографічного хору «Гомін».

Автор меморіальної дошки – скульптор Василь Білей.

Василь Макух (14 листопада 1927 р. – 6 листопада 1968 р.) – перший українець, який здійснив акт самоспалення проти влади СРСР. Учасник українського руху опору в СРСР, воїн УПА. 1946 року потрапив у полон. Військовим трибуналом Львівського гарнізону був засуджений до 10 років каторжних робіт із обмеженням у правах на 5 років. Термін ув’язнення відбував у Дубровлазі та в концтаборах Сибіру. 18 липня 1955 року був звільнений з ув’язнення і висланий на спецпоселення.