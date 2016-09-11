У Києві відкриють меморіальну дошку В’ячеславу Чорноволу

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В'ячеслав Чорновіл

Постанову про відкриття меморіяльної дошки Вячеславу Чорноволу Верховна Рада ухвалила ще 2012 року

У суботу, 21 січня, об 11:00 у Києві відбудеться відкриття меморіяльної дошки Вячеславу Чорноволу на будинку Народного Руху України в Києві по вул. Гончара, 33. Про це повідомляє на своїй сторінці у «Фейсбук» колишний соратник В'ячеслава Максимовича Дмитро Понамарчук.

«Постанову про відкриття меморіяльної дошки Вячеславу Чорноволу Верховна Рада ухвалила 2012 року. Цього року Вячеславу Чорноволу виповниться 80 років - 24 грудня 2017 року. Дошку встановлює столична адміністрація», - написав на стоїй сторінці Дмитро Пономарчук.

Раніше відкриття меморіальної дошки анонсували 24 грудня 2016 року.

Нагадаємо, 25 березня 1999 року В'ячеслав Чорновіл загинув в автокатастрофі на шосе під Борисполем. Трагедія сталася на 5-му кілометрі автотраси Бориспіль – Золотоноша. Автомобіль Чорновола врізався у КамАЗ з причепом, який розвертався посеред шосе. В'ячеслав Чорновіл та його водій Євген Павлов загинули на місці, прес-секретаря лідера НРУ Дмитра Понамарчука було госпіталізовано з тяжкими травмами.