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    У Києві викрили конвертцентр, який відмив через Сбербанк близько 90 млн гривень

    • Сьогодні, 12:02
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    <div class="article-img__info"> <div class="image-description">Результати обшуків</div> <div class="article-img__source">Фото: Facebook/Прокуратура міста Києва</div> </div>
    Результати обшуків
    Фото: Facebook/Прокуратура міста Києва

    У своїх фінансових махінаціях злочинці використовували розрахункові рахунки, відкриті в ПАТ «Сбербанк»

    У Києві ліквідували конвертаційний центр з обігом понад 90 мільйонів гривень. Про це повідомила прокуратура Києва у Facebook.

    «Київською місцевою прокуратурою №2 спільно із співробітниками оперативного управління та слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м. Києві, в ході проведення заходів у межах кримінального провадження України розпочатого за фактом пособництва в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах, ліквідовано діяльність конвертаційного центру, який надавав послуги підприємствам реального сектору економіки з формування незаконного податкового кредиту та переведення безготівкових коштів у готівку»,- йдеться в повідомленні.

    У своїй протиправній діяльності учасники групи використовували розрахункові рахунки, відкриті в ПАТ «Сбербанк».

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    У Києві викрили конвертцентр, який відмив через Сбербанк близько 90 млн гривень
    У Києві викрили конвертцентр, який відмив через Сбербанк близько 90 млн гривень
    У Києві викрили конвертцентр, який відмив через Сбербанк близько 90 млн гривень
    У Києві викрили конвертцентр, який відмив через Сбербанк близько 90 млн гривень
    У Києві викрили конвертцентр, який відмив через Сбербанк близько 90 млн гривень

    Загальний обсяг проконвертованих грошових коштів за вказаний період із використанням реквізитів «транзитно-конвертаційних підприємств» склав понад 90 млн. гривень. Ймовірні втрати бюджету складають понад 15 млн. гривень.

    «У результаті проведених обшуків вилучено комп’ютерну техніку, банківські картки, чекові книжки, первинна/бухгалтерська документація «транзитних» та «фіктивних» підприємств, чорнові записи, електронні носії інформації, скайп-переписка та вайбер-переписка з «клієнтами», що містить інформацію з заявками на проведення конвертаційних операцій, 11 печаток та штампів фіктивних підприємств, - зазначили в прокуратурі.

    Зараз проводиться комплекс оперативних та слідчих заходів.

    ДФС прокуратура кримінал гроші фінанси Сбербанк Росії
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