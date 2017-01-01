У Києві викрито масштабну схему розкрадання дизпалива на Південно-Західній залізниці

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За місяць працівники залізниці розкрадали палива на один мільйон гривень

Співробітники Служби безпеки України спільно з прокуратурою та поліцією викрили у Києві багатомільйонну схему розкрадання майна працівниками Південно-Західної залізниці.

Як повідомили у прес-центрі СБУ, правоохоронці встановили, що керівники середньої ланки спільно з підлеглими систематично зливали та реалізовували комерційним структурам паливно-мастильні матеріали, призначені для роботи локомотивів.

«Щодня зі складів пасажирської станції ділки вивозили майже дві тонни дизельного пального. Щомісячні втрати залізниці, за висновками профільних експертів, становили один мільйон гривень», - йдеться у повідомленні.

Оперативники СБУ затримали сімох працівників залізниці безпосередньо під час відбору палива з локомотивів. Пiд час обшукiв у спеціально орендованих для реалізації оборудки складських приміщеннях правоохоронці вилучили близько чотирьох тонн раніше злитого дизельного пального.

Відкрито кримінальне провадження за ст. 191 Кримінального кодексу України. Наразі відбуваються обшуки в адмiнiстративних будiвлях Південно-західної залізниці та за місцями проживання фігурантів оборудки.

Як повідомляв «Главком», на початку березня слідчі прокуратури Києва разом з працівниками Служби безпеки України провели 15 одночасних обшуків у кримінальному провадженні щодо зловживань на ПАТ «Укрзалізниця».