У Києві винесли вирок двом військовим та цивільному, які вбили таксиста

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Вироком суду двох військовослужбовців засуджено до восьми та п’яти років позбавлення волі, а третього співучасника – до чотирьох років позбавлення волі

Святошинський районний суд міста Києва за підтримання державного обвинувачення військової прокуратури Київського гарнізону Центрального регіону України виніс вирок двом військовослужбовцям військової служби за контрактом (Нацгвардії та Збройних сил України), а також цивільній особі, які восени 2015 року вбили таксиста, повідомляє прес-служба військової прокуратури.

Встановлено, що двоє військовослужбовців разом зі знайомим домовились поїхати за межі міста та потренуватись стріляти з пістолета травматичної дії ПГТ 790. Використавши таксі, вони попрямували до лісу.

Там між зазначеними особами виникла словесна перепалка з таксистом, що переросла у бійку, під час якої водію було завдано ножових та вогнепальних поранень, від яких таксист помер.

Залишивши потерпілого в лісі, троє обвинувачених заволоділи його автомобілем та відправились до міста Києва, де згодом їх за місцем проживання було затримано правоохоронними органами.

Свою провину в суді обвинувачені визнали та щиро розкаялися. Їх визнано винними за ч. 2 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого), ч. 1 ст. 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом), ч. 2 ст. 122 (умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження, що спричинило тривалий розлад здоров’я, з метою залякування потерпілого), ч. 3 ст. 135 (свідоме залишення без допомоги, що спричинило смерть особи) , ч. 2 ст. 125 (умисне легке тілесне ушкодження, що спричинило короткочасний розлад здоров’я) КК України.

Вироком суду двох військовослужбовців засуджено відповідно до восьми та п’яти років позбавлення волі, а третього співучасника – до чотирьох років позбавлення волі.