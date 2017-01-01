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    У Києві виникла сильна пожежа в районі заводу «Електронмаш»

    • Сьогодні, 21:44
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    На місці події працювали рятувальники ДержНС

    Увечері в п'ятницю в Києві на Кільцевій дорозі поблизу заводу «Електронмаш» сталася сильна пожежа.

    Про це повідомляє «Київ Оперативний».

    «Прямо зараз щось серйозно горить на «Електронмаш», - йдеться в повідомленні.

    Відзначається, що на місці події працювали рятувальники ДержНС. Причина пожежі не вказується, інформації про потерпілих немає.

    У коментарях до посту повідомляється, що горять склади з секонд-хендом.

    пожежа Київ рятувальники
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