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    У Києві вночі застрелили адвоката

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    Вбивство адвоката в Києві
    Вбивство адвоката в Києві

    Чоловікові стріляли ззаду в голову, він помер у лікарні

    У Дніпровському районі столиці на вулиці Микільсько-Слобідська вночі застрелили людину.

    Як повідомляє поліція Києва, на чоловіка напали біля його будинку. У результаті отриманих травм потерпілий помер у лікарні.

    «Близько півночі правоохоронці отримали повідомлення від перехожих, які побачили на землі чоловіка в крові. На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група. За попередньою інформацією встановлено, що невідомий поблизу будинку, де мешкав потерпілий, підійшов ззаду і вистрілив йому в голову», - йдеться в повідомленні.

    Правоохоронці встановили особу загиблого: це - 46-річний місцевий мешканець, який повертався з роботи додому.

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    При огляді місця події правоохоронці із застосуванням службового собаки виявили стріляну гільзу калібру 7,65 мм, яку відправили для проведення експертизи.

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    У Києві вночі застрелили адвоката
    У Києві вночі застрелили адвоката
    У Києві вночі застрелили адвоката
    У Києві вночі застрелили адвоката
    У Києві вночі застрелили адвоката
    У Києві вночі застрелили адвоката

    За фактом умисного вбивства розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України. Проводяться всі необхідні слідчі та розшукові заходи для встановлення підозрюваного.

    Слідство розглядає ряд версій вчинення злочину, зокрема вбивство з метою пограбування, особисте життя та професійна діяльність, оскільки вбитий працював адвокатом.

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