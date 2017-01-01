У Києві вночі застрелили адвоката

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Вбивство адвоката в Києві

Чоловікові стріляли ззаду в голову, він помер у лікарні

У Дніпровському районі столиці на вулиці Микільсько-Слобідська вночі застрелили людину.

Як повідомляє поліція Києва, на чоловіка напали біля його будинку. У результаті отриманих травм потерпілий помер у лікарні.

«Близько півночі правоохоронці отримали повідомлення від перехожих, які побачили на землі чоловіка в крові. На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група. За попередньою інформацією встановлено, що невідомий поблизу будинку, де мешкав потерпілий, підійшов ззаду і вистрілив йому в голову», - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці встановили особу загиблого: це - 46-річний місцевий мешканець, який повертався з роботи додому.

При огляді місця події правоохоронці із застосуванням службового собаки виявили стріляну гільзу калібру 7,65 мм, яку відправили для проведення експертизи.

За фактом умисного вбивства розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України. Проводяться всі необхідні слідчі та розшукові заходи для встановлення підозрюваного.

Слідство розглядає ряд версій вчинення злочину, зокрема вбивство з метою пограбування, особисте життя та професійна діяльність, оскільки вбитий працював адвокатом.