У Києві водій заступника генпрокурора розбив п’ять автівок і втік

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ДТП

За інформацією джерел «Главкома», винуватцем ДТП є водій заступника генпрокурора Євгена Єніна

Автомобіль Генеральної прокуратури України став винуватцем дорожньої аварії у Києві. Про це повідомила прес-служба прокуратури Києва.

«27.05.2017 в районі вулиці С.Ковалевської (Голосіівський район) водій Генеральної прокуратури України, керуючи службовим автомобілем «Тойота Кемрі», не впорався з керуванням та здійснив зіткнення з припаркованими на узбіччі легковими автомобілями. Внаслідок зіткнення автомобіль «Тойота Кемрі» (як і припарковані авто) отримав механічні пошкодження передньої частини та 2 коліс, що унеможливило його подальшу експлуатацію. Після зіткнення водій покинув автомобіль». – інформують у прокуратурі.

Під час огляду місця події працівниками поліції в салоні автомобіля виявлено та вилучено перепустку до будівлі ГПУ, посвідчення водія, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу.

Наразі автомобіль доставлений на штрафмайданчик.

Внаслідок даної дорожньої аварії ніхто не постраждав, зазначають у прокуратурі.

Органами національної поліції вирішується питання щодо притягнення водія до адміністративної відповідальності.

За інформацією джерел «Главкома», винуватцем ДТП є водій заступника генпрокурора Євгена Єніна. Також джерела повідомили, що він розбив 5 припаркованих автівок.