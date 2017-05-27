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    У Києві водій заступника генпрокурора розбив п’ять автівок і втік

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    ДТП
    ДТП

    За інформацією джерел «Главкома», винуватцем ДТП є водій заступника генпрокурора Євгена Єніна

    Автомобіль Генеральної прокуратури України став винуватцем дорожньої аварії у Києві. Про це повідомила прес-служба прокуратури Києва.

    «27.05.2017 в районі вулиці С.Ковалевської (Голосіівський район) водій Генеральної прокуратури України, керуючи службовим автомобілем «Тойота Кемрі», не впорався з керуванням та здійснив зіткнення з припаркованими на узбіччі легковими автомобілями. Внаслідок зіткнення автомобіль «Тойота Кемрі» (як і припарковані авто) отримав механічні пошкодження передньої частини та 2 коліс, що унеможливило його подальшу експлуатацію. Після зіткнення водій покинув автомобіль». – інформують у прокуратурі.

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    Під час огляду місця події працівниками поліції в салоні автомобіля виявлено та вилучено перепустку до будівлі ГПУ, посвідчення водія, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу.

    Наразі автомобіль доставлений на штрафмайданчик.

    Внаслідок даної дорожньої аварії ніхто не постраждав, зазначають у прокуратурі.

    Органами національної поліції вирішується питання щодо притягнення водія до адміністративної відповідальності.

    За інформацією джерел «Главкома», винуватцем ДТП є водій заступника генпрокурора Євгена Єніна. Також джерела повідомили, що він розбив 5 припаркованих автівок.

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